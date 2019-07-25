【市前重點睇】美股個別發展　油價受壓

●美匯指數反覆企97.72水平，港匯弱見7.815，離岸人民幣升至6.8759，圓匯於108.1水平上落，歐元企1.114，英鎊曾升穿1.25關。金價漲至1,425美元。油價跌逾1%，布油低見62.59美元，紐油考驗56美元關。道指期貨窄幅上落。



●美國白宮表示，貿易代表萊蒂澤和財長姆紐欽將於下周前往上海，從7月30日起與中國舉行經貿磋商。中方由副總理劉鶴牽頭。磋商將涉及知識產權保護、強制技術轉讓、非關稅壁壘等一系列議題



●傳中國已允許五家公司自美國進口200萬至300萬噸大豆，根據貿易談判進展，中國可能還將進行第二批免徵懲罰性關稅的美國大豆採購。



●道指收報27,269點，跌79點或0.29%；標指收報3,019點，升14點或0.47%；納指收報8,321點，升70點或0.85%。標指和納指齊創收市新高。 https://bit.ly/2YfMw5w



-Tesla上季每股虧損1.12美元超預期，股價在盤後交易時段曾瀉逾10%。



-PayPal第二季經調整每股盈利86美仙，按年增48.2%，並好過市場預期的69美仙。



-Facebook上季收入增28%勝預期；每月活躍用戶增長8%至24.1億個，符合市場預期。



●港股ADR指數收報28,491點，跌33點。



●美國10年期國債孳息率跌3.84點子，報2.0428厘。



●聯儲局前主席格林斯潘表示，即使美國經濟向好，但聯儲局考慮減息仍然是合理的，其可理解為一項保險措施。



●紐約期金收報每安士1,423.6美元，升1.9美元或0.1%。



●紐約期油收報每桶55.88美元，跌0.89美元或1.57%；布蘭特期油收報每桶63.18美元，跌0.65美元或1.02%。



●英國富時100指數收報7,501點，跌55點或0.73%；法國CAC指數收報5,605點，跌12點或0.22%；德國DAX指數收報12,522點，升32點或0.26%。 https://bit.ly/2OkzHHa



●即月恒生指數夜期收報28,574點，升38點，高水50點，成交16,724張。



●中國國務院常務會議要求統籌運用多種工具，推動實際利率有效下降；部署深化區域金融改革試點。



●科創板第二批新股申購即將來襲，首批平均漲逾140%支撐市場熱度。



●傳港府最快周四(25日)公布余偉文將接替陳德霖出任金管局總裁。



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