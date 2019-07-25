傳余偉文接任金管局總裁　政府最快周四公布

金融管理局總裁陳德霖將於10月退休，市傳政府最快周四(25日)公布，將會由副總裁余偉文接替總裁之職。



政府今年2月公布裁陳德霖退任的消息時，諸位潛在候選人之中，余偉文接任的呼聲一直最高，他近年職責主要為管理外匯基金投資辦公室及負責對外事務，位居局方「第二把交椅」，外界有指其為未來總裁的重點培育對象。



自1993年金管局成立之時，余偉文已為「創局元老」，至今可說是眾總裁候選人中資歷最深，而加入金管局前，任職被視為「天之驕子」的政務主任(AO)。恰巧之處，過去總裁任志剛及陳德霖亦同樣出身政務官，並曾掌管外匯基金。



余偉文加入金管局26年間，可謂平步青雲，加入當局約一年時間已從高級經理擢升至處長級別，至2001年獲委任為助理總裁，於2007年9月更升任副總裁，其工作能力多年來獲金管局首任總裁任志剛賞識，亦為近年局內冒升最快的高層之一。



多位總裁熱門人選中，市傳余偉文與任志剛的關係亦較好，是次負責遴選小組的4位成員中，任志剛亦是其中一員，任志剛當年做金管局總裁時，余偉文曾任職總裁助理，當時市場已認定他被視為未來總裁的接班人。相隔近12年，余偉文終獲升職，成為金管局頭號人物。



有資深銀行家形容，余偉文為人務實，不愛打官腔，加上其熟悉基建投資及融資事宜，具有廣闊國際視野，相信在「一帶一路」地區基建發展，以及拓展離岸人民幣業務中心上，其角色可有較大發揮，估計因而在多位候選人中跑贏。



金管局為促進基建投資及融資活動，於2016年中旬成立了基建融資促進辦公室(IFFO)，余偉文擔正其最高管理層主任一職，數年間累積了不少國際基建投融資的經驗。



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