【股民熱話】壓倒港股港樓的最後一根稻草…

雖然6月以來，香港社會動盪不安，外圍中美貿易戰又進度未明，但港股繼續企穩喺兩萬八點樓上，而港樓二手樓價指數只見小量回調，個別受暴力事件影響的地區二手市場叫價下跌，但其他公、居屋和私樓叫價仍相對硬淨。到底喺內外交煎之下，未來引爆港股和港樓兩大資產泡沫的最後一根稻草，會是甚麼？



目前，香港所面對的內憂外患，可謂回歸以來最大的挑戰。外部中美貿易戰，對中國內地經濟的影響正逐步浮現，間接影響了區內的投資氣氛，亦對中資股估值造成壓力，連帶香港的進出口貿易、物流和相關的專業服務需求亦下跌。



本來，外部挑戰難以預料亦難以逃避，最重要自身強，搞好內部需求，還可以勉強支撐住。偏偏今年6月，因為政府在修例問題上處理「失敗」，又多次錯失控制局面的時機，引發牽連大波，滿城風雨。昔日的法治、安全，猶如蕩然無存。零售、旅遊業當災，金融市場投資氣氛低迷，股市成交薄弱，兩大新股打退堂鼓。顯見今次香港經濟自身亦難保，又如何抵禦外部風雨？



經濟危危乎，理論上股市表現行先經濟6至9個月，刻下港股大有條件向下調整。惟見恒指仍高企喺兩萬八千點水平，即2015年A股大時代的高峰期水平，當時一來沒有中美貿易戰，二來A股氣氛推至極點，企業盈利前景樂觀。可如今，內地次季增長創下逾27年新低，貿談缺乏進展，亦令下半年的經濟平添變數。中企盈利前景比2015年還要差，香港本土經濟底子亦轉弱，港股憑甚麼可以繼續企穩喺現水平，甚至反覆向上？



再看港樓，經濟差，樓價調整本屬正常。問題是供應短缺的前景扭曲了市場表現，加上炒作美國月底減息，好友眼中樓價可以繼續高企，只是成交會縮減。不過，昨日傳來啟德地成交價低於估值下限，足見地價已開始回落。



事實上，經濟看淡，加上喺外資心目中，香港的安全系數下降，樓價租金高企更會削弱吸引力，未來必須關注外資及內地資金在樓市的活動，一旦沽壓增加，而小市民又喺經濟轉差飯碗不保之下上車趨審慎，單是減息的因素，不一定足以抵銷需求下滑的影響。相信未來半年，商用物業市道的表現，會率先引證這個看法。



總括而言，未來3個月，信貸評級和企業盈利預測下調，將會進一步拖低香港兩大資產市場——港股及港樓的估值。到底資產泡沫爆破係咪進入倒數時候？筆者認為觸發此局面的最後一根稻草，未必在香港，可能來自內地。



中國如今對外承諾會加大開放市場力度，可這樣的後果，是本已處於水深火熱的本土企業將面臨更大挑戰。可若然承諾未對辦，必然會招徠更多貿易對手的攻擊。單是中美貿易談判，若季內仍得不到結論，美國總統特朗普為求連任，好大機會一方面以減息和美元弱勢來支撐經濟，另一方面以「反華」爭取選票。如是者，內地經濟將面臨進口美國的中國商品被全面加徵關稅，以及人民幣貶值壓力的雙重打擊，中企盈利前景受壓，結果中資股佔比大的港股必然當災。此外，內地經濟差，債務問題惡化，來港投資置業的需求大減，甚至要沽股沽樓套現應急，這才是香港經濟的最大隱患。



事已至此，這根「稻草」早晚會來，還是永遠不會來，筆者亦沒有水晶球。本來大家都深信，「中國好，香港好」的口號。可如今中國不太好，香港更是很不好。除了守好自己個龍門，做好防風措施，作最壞的打算，做最佳的準備之外，也許能夠做的，係每朝起身對住塊鏡叫叫口號，打打氣，可能會好過一點…



東方產經專欄作者司慕渢

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