亞洲股市：日股穩升　軟銀漲逾2%

美股收市個別發展；亞洲主要股市普遍上升，日本日經225指數早段升53點或0.2%，至21,762點。



板塊方面，原材料及通訊服務股齊升逾1%。個股中，資生堂及三井造船齊升逾1%。



軟銀升逾2%。公司回購股份；另消息指公司董事會將批准向第二隻科技投資基金注資400億美元。



日產汽車挫超過2%。日前傳出公司擬全球再裁員逾5,200人，連同5月時公布重組裁員4,800人，即全球共裁減員工超過1萬人，市場估計今日公布業績時會一併宣布。



南韓首爾綜合指數跌2點或0.1%，報2,080點。樂金化學挫近5%，Histeel跌3%，三星電子則升0.8%。



澳洲悉尼普通股指數升9點或0.1%，報6,872點。板塊方面，金融、資訊技術及醫療保健股升0.4%至0.7%。個股中，Byron Energy及Elmo Software均揚升6%。



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