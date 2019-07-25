港股格局：許繹彬料7月翻身無望

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股7月尚未成功翻身，就已經「幾許風雨」。繼集資王百威「胎死腹中」，後遇科創板在上海「橫空出世」，本地又政治烏雲籠罩，中美貿易戰後遺症又不斷湧現，大市在「進退失據」的情況下，成交一潭死水，連續7個交易日錄得低於700億港元。



在缺乏利好消息及北水灌溉下，股民欠入市心情及信心；科創板推出更令北水留守國內，港股沒有活水湧入，繼續塘水滾塘魚下去，7月幾可肯定翻身無望，8月是暑假兼遇無日無之的行動，局勢難測，也難見扭轉劣勢的動力；若再沒有良方對策，相信這局面要持續一段頗長的時間。繼上周五，恒指一舉衝破10天線即市阻力，順利收復100天線後本周又瞬間失守。大市方向難趨明朗，只能維持上落市格局。



有中國「納斯達克」之稱的科創板本周一正式啟動，搶盡市場風頭。然而，內地股市熱鬧非常，港股成交量自然不升反降，北水分薄的憂慮還是值得注意。



本周上市的新股只有大禹金融(01073)，未來數周已暫無公司排期上市，阿里巴巴來港上市又言之尚早，連新股市揚也開始「抖暑」休息。中美貿易戰傳出 下周一於上海重啟談判的消息，姑不論有否能達成正面的結果，但也算為鬱悶的股市帶來「苦中一點甜」。



此外，本月底聯儲減息勢在必行，相信會為港股市場帶來啟示。至於長短線的提振作用是否明顯則應視乎中美磋商的具體成果及減息幅度而定。值得一提的是，美國日前進一步放生華為之舉，帶動科技概念股普遍做好。板塊投資方面，消息熱炒的股份可考慮輕裝上陣，悶市依然建議「揀好股」走短線。同時，港股企業即將展開業績期，趁機認真研究一下業績表現，或許可有收穫。



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