【即市分析】中資金融股成「港難」避風塘？

東方產經專欄作者股博士：港股近期都係行波幅，恒指仍然走唔出兩萬八至兩萬九這個區間。不過，資金因應近期香港發生的事情，避開本地股，部分更有轉投中資股的迹象，其中內銀同內險股近期表現都相對硬淨。



事實上，中美貿易高級別談判下周展開，唔多唔少對早前受累的中美貿易戰板塊有利，而中資金融股屬重磅板塊，如果大戶要推高指數，唔會少得中資金融股的份兒。此外，當本地其他股份如地產股、收租股及零售股都受政治風波影響之時，具流通性兼有維穩概念的內銀及內險股，相對而言可以起到避險作用。



咁究竟內銀定內險較值博呢？內地實體經濟增長亦持續放緩，未來內銀須承擔政治任務扶持小微企業，股東利益將放次位。反觀，若然當局要維穩A股，內險股的投資收益可以受惠，故論值博率，內險股較內銀股可取。



大行瑞信早前發表報告，調整內險股目標價，認為在投資收益帶動下，內險行業的內涵價值(EV)趨勢穩健、有效保單業務價值(VIF)上升或VNB貢獻等，更預料部分險企將發盈喜，主因受到投資收益及稅務回撥所致。在內險股中，首選中國人壽(02628)，維持評級「跑贏大市」，目標價上調至26元。



講真，如果要炒內險股當然都係揀番較具人氣的國壽及中國平安(02318)最正路。以圖論勢，平保早前累升已多，反而國壽甚有後來追上之勢，股價近期衝破20元後進行整固，加上現價已上破多條主要平均線，走勢偏好，值得吼位上車，目標價23元，跌穿19.5元止蝕。

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