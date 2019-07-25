南韓第2季GDP恢復增長　分析指經濟前景仍黯淡

南韓經濟首季創2008年以來最嚴重萎縮後，第2季恢復增長。據南韓央行初步數據，第2季國內生產總值(GDP)按季增長2.1%，高於預期增長1.9%，主要是設施投資回升和政府支出增加帶動。



南韓次季出口按季增長2.3%；設施投資、政府支出、建設投資分別按季增長2.4%、2.5%及1.4%；私人支出按季增0.7%。



摩根大通經濟學家Park Seok-gil表示，次季GDP雖恢復增長，但並未能緩解對南韓所面臨風險的擔憂；細看數據實際並不太好，其中，私營部分增長的貢獻低於預期，這是令人失望，而設施投資主要是來自政府；估計今年南韓經濟增長不會達到央行2.2%的預測，經濟前景依然黯淡。



資料顯示，南韓第1季GDP按季收縮0.3%，為2008年第4季以來最差表現；按年增長1.8%，創2009年第3季以來最差單季表現，主要受出口疲軟影響。



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