【即市分析】中國燃氣有勢挑戰高位

東方產經專欄作者錢修：港股持續牛皮，悶局之中資金選擇不多，強勢股只會愈來愈強。近月燃氣板塊的上升動力頗強，而中國燃氣(00384)的股價更是愈升愈有，值得留意。(燃氣板塊追蹤：http://bit.ly/2LDppj8 )



中國燃氣向來是中國東北三省的燃氣霸主，當地居民用氣市佔率逾2成，配合中俄東線天然氣管道有望於年底投產通氣，利好公司於當地發展。加上，東北天氣嚴寒，近年內地又提倡減廢潔淨的環保政策，當地用氣量穩定，利好公司業績表現。



再睇大行報告，瑞信指，發改委的燃氣工程安裝收費建議符合預期，接駁費明朗化有利行業發展。下半年的管道改革或成為下一個催化劑，分銷商藉此提振需求及毛利率，中國燃氣是當中的首選股份，評級為「跑贏大市」。



睇番走勢，中國燃氣股價由5月中低位22.8元一路拾級而上，近日企穩32元水平，建議小注博入，首站挑戰去年高位36元，惟嚴守20天線30元水平。

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