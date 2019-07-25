【高盛推介】騰訊升見逾兩個月高位　留意高槓桿輪證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(24日)一度升見370港元，收市升約2%。周四(25日)早段開市則高開見371元，為逾兩個月高位，跑贏大市。



該公司將於下月14日公布今年次季業績，有券商預期其手遊收入受惠版號審批及期內多個新遊戲推出，及旗下手遊表現理想，手遊收入按年增長23%。該行維持「買入」投資評級，目標價418元。



觀察個股認股證資金流向，可見近日在騰訊表現強勢下，有不少資金趁機沽出早部署的認購證獲利，及有部分轉至部署認沽證，當中周二(23日)及周三共錄得約1,490萬元資金流入認沽證，認購證於周三則錄得約4,830萬元資金流出。牛熊證方面，則見周三資金轉向沽出牛證及部署熊證。當中牛證錄得約2,770萬元資金流出，熊證則錄得約750萬元資金流入。



投資者如看淡，高槓桿的認沽證選擇可留意價外幅度約6%，年期約兩個月的騰訊沽證(14835)，行使價349.8元，2019年9月26日到期，實際槓桿13.9倍，行使價330至370元間、中年期產品中，槓桿最高。



貼價的選擇可留意價外幅度約3%，年期約3個月的騰訊沽證(18903)，行使價359.8元，2019年10月28日到期，實際槓桿10.1倍，貼價、4隻類近條款產品中，槓桿最高。



投資者如計劃部署熊證，可留意騰訊熊證(61296)，收回價383.88元，行使價385.88元，換股比率100，槓桿比率23倍，相近收回價熊證中槓桿最高。



相反，投資者如看好，認購證方面可留意價外幅度約8%，年期約兩個月的騰訊購證(18502)，行使價401.08元，2019年9月23日到期，實際槓桿16倍，行使價370至405元間、中年期產品中，槓桿最高。



投資者如計劃部署牛證，可留意貼價的高槓桿騰訊牛證(51423)，收回價360.18元，行使價357.68元，換股比率100，槓桿比率23.9倍，市場上最貼價、槓桿最高牛證之一。



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