【瑞通推介】資金撈地產股Call博反彈

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國白宮宣布，中美兩國下周二在上海恢復面對面貿易談判。美股隔晚個別發展，標指和納指創收市新高，道指下跌79點或0.3%，報27,269點。



恒指周三(24日)未能維持最多近300點的升幅，收報28,524點，升57點或0.2%，10天、20天及100天線得而復失。周四(25日)早段於28,600點附近好淡爭持。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流出逾6,200萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1,900萬元，反映好倉套現，並有投資者繼續看淡。周三其牛證街貨重貨區為收回價28,000至28,099點，而熊證街貨重貨區為收回價29,000至29,099點。



騰訊控股宣布將作為任天堂在內地的代理商，引進任天堂最新的遊戲平台Nintendo Switch。消息帶動騰訊周三跑贏大市，盤中高見370元創逾兩個月高，收市仍升近2%，收於365元之上，周三約有11.45億元北水淨買入該股。股份周四早段續升超過1%，突破370元，支撐大市向上，後市若能守穩約360元的10天線，技術走勢仍佳。周三有7,600萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾2,000萬元淨流入。



香港地產股周四早段向下，新鴻基地產跌約2%，失守128元，股價連跌4日，累跌6%，現時處於多條移動平均線之下，9天RSI跌至27之技術超賣的水平。周三該股好倉淨流出10萬元，其淡倉則淨流入逾90萬元。新世界地產周四早段同樣跌約2%，跌穿12元，技術上同樣失守多條移動平均線，即市資金撈地產股認購證博反彈。



將於下周四公布中期業績的長實集團，獲券商給予「買入」投資評級，股份周三重返62元以上收市，升幅1.6%，盤中高見63元，創逾兩個月高。儘管政治動盪，啟德住宅地呎價創兩年半低位，但未見對地產股有太大影響。該股周四早段於62元之上靠穩。股份近日重上60元之後，呈反覆向上走勢，成交亦見配合增加。周三有50萬元淨流出其好倉，另有8萬元淨流入淡倉。



美團點評日前遭第二大股東紅杉資本減持，據報是公司上市約10個月後，首度有主要股東減持。另外公司因部分商戶涉嫌嚴重違規被北京消費者協會約談。不過，投資者仍憧憬同股不同權股份會否在7月起加入「互聯互通」，繼而吸引北水投資。股份周四早段逆市略回，暫守65元。周三其好倉和淡倉分別有71萬和7萬元淨流出。



瑞通相關界內證之選擇：

恒指界內證(47075)，下限價26,800點，上限價28,300點，明年1月到期。界內證(47076)，下限價28,500點，上限價31000點，明年1月到期。



建行界內證(47086)，下限價5.51元，上限價6.49元，明年1月到期。界內證(47087)，下限價6.26元，上限價7.24元，明年1月到期。



騰訊界內證(47055)，下限價368.8元，上限價422.8元，明年1月到期。界內證(47059)，下限價288.8元，上限價342.8元，明年1月到期。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊貼價、中短期購證(20534)，行使價384.2元，2019年11月到期，實際槓桿8.7倍。輕微價外、短期沽證(29374)，行使價350元，2019年10月到期，實際槓桿12.5倍。



新地輕微價外、中年期購證(20643)，行使價143.8元，2020年1月到期，實際槓桿10.5倍。貼價、中短期沽證(16143)，行使價126.8元，2019年11月到期，實際槓桿9.6倍。



新世界發展貼價、中短期購證(15453)，行使價12.4元，2019年12月到期，實際槓桿7.4倍。



長實輕微價外、中短期購證(19748)，行使價69.88元，2020年1月到期，實際槓桿10倍。



美團輕微價外、中短期購證(29719)，行使價70元，2019年12月到期，實際槓桿5.7倍。



友邦輕微價外、中短期購證(18389)，行使價100元，2019年12月到期，實際槓桿11倍。輕微價外、中短期沽證(18344)，行使價80元，2019年11月到期，實際槓桿9.9倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(69235)，收回價28,010點，槓桿比率40.2倍。熊證(67823)，收回價29,090點，槓桿比率39.7倍。



騰訊牛證(51333)，收回價353元，槓桿比率15.3倍。熊證(59181)，收回價386.2元，槓桿比率19.2倍。



友邦牛證(50344)，收回價80.1元，槓桿比率11.5倍。熊證(67446)，收回價89.9元，槓桿比率16.5倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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