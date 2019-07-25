【高盛推介】友邦中移近期落後大市　低吸購證部署

高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險上周五(19日)收市創歷史高位見88.5元，周一(22日)起則見在高位整固。周四(25日)早段繼續下跌。



該公司將於下月23日公布今年上半年業績，有券商料期內新業務價值達22.66億美元，按年升16%。上半年新業務利潤率可達62.8%。該行維持「買入」投資評級，目標價95元。



中國移動周一起失守70元水平。周四早段低開約0.1%後跌幅略擴大，暫時為連續第4日下跌，累計至今跌約3.3%。內地工信部表示，目前數間營運商已開始部署5G網絡，並有部分已開始徵集試驗用戶。



觀察個股認股證資金流向，可見友邦認購證於近期出現日買日賣的情況，而綜合周一至周三(24日)計，則共錄得約550萬元資金流入。中移方面，則見本周資金傾向部署認購證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約290萬元。



觀察市場上的友邦認購證，可見近日市場關注行使價在98元附近、10月份到期的產品。投資者如計劃趁低吸納，可留意當中槓桿較突出的友邦購證(18339)，行使價98.05元，2019年10月4日到期，實際槓桿16.7倍，熱門條款產品中，槓桿最高。



短期高槓桿的選擇則可留意價外幅度約8%的友邦購證(29957)，行使價92.93元，2019年8月29日到期，實際槓桿23.5倍，短期、5隻類近條款產品中，槓桿最高。



觀察市場上的中移動認購證，可見近日市場關注行使價在75.5元附近、11月到期的產品。投資者如計劃趁低吸納，可留意當中槓桿較突出的中移購證(18910)，行使價75.62元，2019年11月22日到期，實際槓桿17.4倍，熱門條款產品中，槓桿最高。



貼價的選擇則可留意價外幅度約6.5%，年期約5個月的中移購證(19804)，行使價72.88元，2019年12月11日到期，實際槓桿13.1倍，貼價兼低街貨。



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