【午市重點睇】英鎊偏軟　人幣回落至6.87水平

●在亞洲市，美匯指數升至97.7水平；圓匯反覆企108.16；歐元兌美元報1.113；英鎊跌見1.2471。港匯最新處7.8153。在岸及離岸人民幣齊跌至6.87水平。金價處1,422美元；布油企63.3美元水平，紐油考驗56美元關，最新報56.05美元。道指期貨升46點。



●港股窄幅上落，恒生指數半日升75點或0.26%，報28,599點，騰訊繼續撐市。https://bit.ly/2YhAqJ0

-異動股：富智康獲資金追捧，股價突飆兩成。

-異動股：傳凱雷集團減持套現，閱文曾挫逾12%。

-港股格局：郭家耀料難有大突破。

-港股格局：許繹彬料7月翻身無望。



●【即市分析】

-中煙香港再現鑊氣。https://bit.ly/2SzsAsQ

-中國燃氣有勢挑戰高位。https://bit.ly/2OxWXlp

-手痕想入手港股點算好？https://bit.ly/2OkQ6LK



●A股快報：三大指數窄幅上落，全線漲不足1%。https://bit.ly/2YofHal



●亞洲股市：日股穩升，軟銀漲逾2%。https://bit.ly/2Z7cV6M



●港元拆息︰1個月期跌穿2厘，結束五連升。https://bit.ly/2JRh8pZ



●人民幣速遞：中間價下調102點子，離岸價企6.87。



●人行淨回籠1,000億人民幣。



●傳中國允許5公司向美國採購300萬噸大豆。



●南韓第2季GDP恢復增長，分析指經濟前景仍黯淡；反觀南韓第1季GDP為衰退0.3%，10年來最差。



●MSCI明晟指8月指數季度評估結果下月7日宣布。



●廣東研究擴大自貿試驗區，汕頭成大熱。



●比特幣升逾4%，重上1萬美元關。

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