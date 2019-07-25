調查：香港中小企營商信心創3年新低

香港生產力促進局公布第三季「渣打香港中小企領先營商指數」調查，季內綜合營商指數較第二季下跌7點，至39，為三年以來低位，反映中小企的營商信心進一步動搖。



綜合營商指數中的五個分項均全線下跌，其中僅招聘意向維持正面水平，得分50.6，而環球經濟則錄得較大跌幅，下跌14.4點，至12.1。



行業方面，製造業、進出口及貿易批發業、零售業指數按季齊齊下跌，後兩者更同屬三年以來新低，反映外貿衝擊削弱本地需求。值得留意，資訊及通訊業的分類指數跌幅相對輕微，較上季下跌1.9點，至56.5。



渣打銀行(香港)大中華區高級經濟師劉健恆稱，資訊及通訊業指數仍然高企，顯示相關經濟活動正在擴張，市場對電子支付，電子商貿及金融科技等發展仍有需求。



他表示，今季的中小企指數調查於6月份舉行，當時中美貿易緊張局勢惡化，故第三季度指數大幅下跌屬意料之内，但指數未有反映6月開始的一連串社會事件，相關事件的影響仍有待觀察。



展望未來，他認為，中小企面對的業務前景有所改善；近期中美兩國在G20峰會上達成協議，重啟貿易談判及暫不加徵新關稅，預料有助減少貿易緊張局勢所帶來的進一步下行風險。



另外，隨着美國聯儲局減息預期加劇，環球央行亦紛紛轉趨鴿派，例如南韓、澳洲及印度等，有助穩定市場信心。內地經濟於6月份亦見好轉，相信一系列的財稅刺激措施效果陸續顯現，可帶動內地經濟於下半年觸底復甦，有助減輕香港中小企的業務壓力。



不過，他警告，上述的多個利好因素，僅能降低全球經濟進一步下行風險，短期內不會進入復甦階段。據指中美將於下周再度進行貿易談判，他預計，第三季雙方仍難有實質進展，又直言只要現有懲罰性關稅仍然存在，全球經濟增長和通脹預期將持續疲弱，意味香港經濟在未來幾季難以全面回勇，中小企仍面對壓力。



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