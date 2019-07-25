【專家樓評】黃詠欣：銀行幾時會Call Loan？

不少人擔心在銀行敍做按揭後，銀行會突然Call Loan。即是銀行突然要求客人提早還款。為何銀行會這樣做呢？其實銀行對於Call Loan並沒有一定準則，以下情況都有可能會被銀行Call Loan。



現時敍做高成數按揭都會要求物業是自住用途，如果敍做了80%以上高成數按揭後，又想把單位改作出租用途，就有被Call Loan的危機。因為敍做80%以上高成數按揭，按揭保險公司會要求銀行隨機寄信給貸款人，要他們回覆單位是否用作自住用途。



如果貸款人一直不回信，按揭保險公司會要求貸款銀行幫忙尋找貸款人回覆，除了要書面回信外，更有可能要提交水、電、煤費單據作證明，若未能提供證明，便有可能會被Call Loan。



我們曾有客人，在買入單位兩年後，被按揭證券公司指未能證明單位為自住用途，銀行要客人轉回六成按揭，而且計算方法，是以單位當日購入價去計算。例子：購入價為398萬港元，敍做九成按揭，再加上按揭保險費，貸款額即為374萬元，客人已供款2年，餘下貸款額約355萬元。若客人要改為六成按揭，即以購入價六成計算，貸款額即為239萬，故客戶要補差價約為116萬。若客人不夠資金去補差額，可以考慮申請轉按或借短期的過渡貸款。



利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣



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