又暗示減息！澳洲央行：準備好進一步寬鬆幣策

澳洲央行於7月初將基準利率降至1厘的紀錄低位，為7年以來首度連續兩次會議後減息。不過利率低處未算低，央行行長洛威揚言，如果未能恢復經濟增長，央行已準備好進一步寬鬆貨幣政策來提供額外支持，更稱會有一段較長的低利率時期。



他稱，可能是透過連續減息、減稅、大宗商品價格上漲、穩定樓市和投資基礎設施，以刺激經濟並提升通脹。然而，據目前預測，通脹要回到目標範圍內，仍然需要一段時間。無論是否需要進一步放寬貨幣政策，延長低利率時期的期望合理。



有分析預期，澳洲央行或將降低目前2至3%的通脹目標承諾，不過，洛威指有關做法是弊大於利。他解釋，雖然降低目標短期內或有優勢，但「搬龍門」的做法並非建立長期信譽的好方法。改變一個長期框架，可能會對經濟產生反作用。對未來通脹的高度不確定性，亦會損害投資和就業。



西太平洋銀行首席經濟學家Bill Evans早前預期，澳洲央行會於10月和明年2月將利率再下調至0.5厘。



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