AXA安盛：料未來一、兩年續現保單轉移至自願醫保

可扣稅自願醫保產品已推出逾三個多月，AXA安盛醫務總監邱家駿稱，公司現有75%的自願醫保客戶選用保費較高昂的靈活計劃，所有客戶中，全新客戶佔大多數，相信因現有的普通醫保客戶的保單仍未到期，預料未來一、兩年才陸續出現保單轉移至自願醫保。



過往醫療保險較受中年人歡迎，他表示，投保自願醫保的人口有年輕化趨勢，「0至9歲」及29歲的客戶群最多，可見年輕人對購買醫保的意識愈來愈強，形容情況有點意外。



AXA與養和醫院合作推出全新自願醫保靈活計劃，可全額支付住院手術費用，亦能豁免「未知已有疾病」賠償的等候期，意味當保單生效後患病即可獲賠償，為市場上較少見。



邱解釋，不設等候期較合乎「人性角度」，投保人不應意外患病後卻無法索償。



另外，該計劃同時附加多項養和醫院的醫療服務，包括門診服務、健康檢查及疫苗服務。養和醫院集團首席醫療總監陳煥堂指出，計劃可為無任何索償的客戶提供各類的健康保障服務，亦會協助客戶配對合適的家庭醫生。



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