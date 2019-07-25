【專家樓評】汪敦敬：甚麼情況會令樓價跌？

市場的本質是「買有風險，不買也有風險」！在新常態之下，很多時樓價升跌均不可以用過去的經驗評估。過去10年，樓價上升的新常態與以往完全不同。如果有一日樓價下跌，原因又會否完全不同？會否出現另一個新常態？筆者認為會的。



過去，樓價下跌往往是因為借貸過多、息口又高，於是在樓價下跌的時候，業主通常會用止蝕的方式，即是壯士斷臂不再虧蝕下去，所以出現大劈價。



未來樓市調整可能是另一個預料不到的新情況，譬如：下半年很大機會出現環球量化貨幣潮，美國在今個月尾極可能減息，但在美國未減息之前，其他國家已經紛紛出手減息或量化貨幣，即是我們可能面對一個更多資金湧入的情況。



因環球量化貨幣而衍生的資金，需要找一個投資市場去停泊。如果大量資金繼續選擇以香港房地產為停泊地，換言之，我們的樓價會面對很大的上升壓力。不過相反，假設大量資金是選擇其他投資板塊為停泊地，遇上香港因為政治爭拗或對前景悲觀而不看好樓價，不排除會有不少業主賣樓換碼去其他投資板塊停泊，只要放盤量多過成交量，樓價就有下調壓力。



不過，筆者要強調我對樓價向上的評估仍然不變，只不過要做好另一方面的風險準備，有關危機會否出現是應該與數據實時共舞！



祥益地產總裁 汪敦敬

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/