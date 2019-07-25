樓價UPDATES：元朗租務靠穩　本月暫錄170宗

儘管近日市況不穩，元朗區本月租賃成交仍見平穩，暫錄約170宗租務交投，其中Grand YOHO四房連雙套房單位，獲家庭客以4萬港元承租，租金回報率約2.7厘。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●淺水灣華景園2座高層A室，實用面積1,358方呎，三房一套間隔，月租83,000元，實用呎租61.1元。



●筲箕灣形薈2座中層A室，實用面積539方呎，兩房間隔，成交月租2.55萬元，實用呎租47.3元。



●西半山聚賢居1座高層D室，實用面積443方呎，兩房間隔，以1,260萬元易手，實用呎價28,442元。



●鴨脷洲海怡半島13座高層H室，實用面積755方呎，三房一套間隔，叫價1,538萬元，減價33萬元，以1,505萬元成交，實用呎價19,934元。



●小西灣藍灣半島1座高層C室，實用面積733方呎，三房連套房間隔，以1,388萬元獲承接，實用呎價18,936元。



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新界區



●粉嶺綠悠軒7座中層C室，實用面積612方呎，三房連套房間隔，以728萬元成交，實用呎價11,895元。



●馬鞍山迎海‧星灣19座中層G室，實用面積564方呎，兩房間隔，成交月租24,000元，實用呎租42.6元。



●大圍富嘉花園2座高層A室，實用面積583方呎，三房間隔，已補價自由市場成交價830萬元，實用呎價14,237元。



●上水中心2座低層C室，實用面積330方呎，兩房間隔，以465.8萬元易手，實用呎價14,115元。



●東涌昇薈3座低層A室，實用面積1,031方呎，三房連套房間隔，放租一星期，以月租3萬元租出，實用呎租29.1元。



●天水圍天富苑J座高層1室，實用面積650方呎，屬康和式三房連套房間隔，未補價第二市場以500萬元沽出，實用呎價7,693元。



●元朗Grand YOHO第3座高層E室，實用面積1,115方呎，四房連雙套房間隔，成交月租4萬元，實用呎租約35.9元。



●馬鞍山新港城J座低層1室，實用面積519方呎，三房間隔，本月初以每月約2萬元放租，減至1.9萬元租出，實用呎租36.6元。



●上水新豐大廈低層C室，實用面積392方呎，兩房間隔，以458萬元成交，實用呎價11,684元。



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