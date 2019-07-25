【即市分析】中興起動吼認購證

東方產經專欄作者HS哥：市場憧憬中美雙方下周將展開新一輪高級別貿易談判，部分手機股及5G設備股先行起動。其中，繼早前摩比發展(00947)發盈喜，預期截至6月底止6個月純利將按年增加超過80%後，京信通信(02342)早前亦宣布，預期上半年純利按年錄得不少於200%之顯著增長。不過，如果想以認購證作部署，亦可以轉吼近期走勢唔錯的中興通訊(00763)，現價升逾3%，似乎仲有得去。



從基本面睇，中興近期先後有兩個消息，其一是內媒有報道指，集團將與中國汽車工程研究院股份有限公司，在重慶簽署5G戰略合作協議，共同探索5G、雲計算、大數據、人工智能，高精度定位等技術與車聯網領域的深度融合等，可見5G潛力待顯；其二是集團在獲得5G終端電信設備進網許可證後，已搶先發布內地首款5G手機——中興天機Axon 10 Pro 5G，未來業務或更趨多元化。當然，講到最受市場注目的，乃美國近期對華為在技術上的放生程度愈來愈大，故對中興亦有間接刺激作用。



若看好中興，可以中興認購證出擊。中興摩通購(27924)，2019年9月到期，行使價24.24元，實際槓桿約5倍，溢價約9%。

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