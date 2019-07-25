李小加：同股不同權股納入港股通　要再稍微等一等

香港財庫局局長劉怡翔早前指，同股不同權股份於7月納入港股通，惟目前仍未有細節出台。香港交易所(00388)行政總裁李小加指，關於科創板及同股不同權股份的納入，「我們已經等了挺長時間，再稍微等一等，一定會給大家交待的」，又指該所「咬了一塊東西是一定不會放手」，他心裡也很急，強調該做的工作都在進行，亦非技術上的問題，重申「一定會有這一天」，若有明確日子會作公布。



至於近日大市疲弱，會否影響今年業績。李小加表示，夏季成交一向比較低，但亦留意到現時成交比一般夏季更低，「暫時不著急」，透露該所正在研究具體原因，認為各方面原因都有，至於真正原因仍在分析。市場「上上下下都正常」，今年上半年遠好過預期，全年持審謹樂觀。



上海科創板日前已有首批企業上市，他表示，樂見科創板開板，認為這會重新激發中國資本市場的活力，從而有利香港資本市場，並重申，這不是「企業到哪上市，就不來這上市」，又舉例指，以往未有A股市場時，中國企業主要在香港上市，而當時香港市場市值僅3萬億元。當設立A股市場後，仍有許多中國企業赴港上市，至現時A股逐步成為全球第三大的市場，香港市值亦增至40萬億元。他強調，中港兩地市場非此消彼長，對本港市場前景感到樂觀。不過，本港亦要發展自己的獨特性，和獨特的競爭力。



被問到A股期貨進展方面，他表示，未有更新安排，但進度樂觀。



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