經濟衰退恐靠近！又有經濟指標「亮紅燈」

外國傳媒報道，又有一項經濟指標「亮紅燈」，就是芝加哥聯儲全美經濟活動指數。該指數是每月發表，結合85個指標，以衡量美國經濟實力和通脹指數。



據最新指數顯示，6月跌至-0.02點，遠差過市場預期的+0.1點，為連續7個月呈現「負值」。專門以史為鑑的研究公司Bespoke Investment Group聯合創辦人Paul Hickey表示，根據往績，該指數連續7個月或以上呈現「負值」時，經濟衰退將隨之發生。



回看2008年金融海嘯前，該指數在2007年下半年就一直處於輕微「負值」水平，當時美股在10月仍創新高，結果指數在2008年2月跌至-1後，一直不能反彈，10月就上演了金融海嘯。2000年至2001年科網爆破時的走勢也差不多。



因此，投資者絕對要留意該指數未來走勢，如果能重返「正值」固然好，否則跌至「-1」的話，就要小心經濟衰退成形。



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