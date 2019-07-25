安聯調查：港人退休儲蓄未達預期　中年人最乏信心

安聯投資發表關於退休信心調查，香港人理想退休年齡升至61.8歲，理想退休生活需550萬元，然而，預料實際上只能儲蓄315.3萬元，與預期退休可累積的資金相差234.7萬元，為6年以來最大差距。



調查發現，資金差距不斷擴大反映未退休人士普遍對退休缺乏信心，僅23%受訪者表示有信心實踐理想退休生活，較2018年下跌7個百分點，近半數受訪者認為退休後的生活可能遜於現狀。若按年齡分布，35至49歲中年人士的理想及預期退休資金差距最大，達約280萬元，退休信心水平僅20%，是所有年齡組別中最低。



調查將此批組別人士形容為「忙財族」，在管理退休投資組合方面相對不積極，甚至還未有任何退休投資計劃。



安聯投資香港機構業務總監曹偉邦表示，香港經濟前景不明朗及中美貿易戰帶來的不確定性，同為受訪者的兩大最常見關注點，使部分未退休人士調整其強積金組合，不少把高風險基金轉至低風險基金，以降低投資損失。



在波動的市場環境下，他指「理財族」對退休的信心水平相對較高，並採取避險策略，包括考慮債券基金，又建議年輕一族應愈早為退休籌算，在複式效應下，可增加額外儲備。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。