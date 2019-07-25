【深度解構】香港小心！全球裁員不絕　巨企動輒炒萬人

中美、甚至日韓貿易戰持續，造成經濟放緩的惡果，已開始引發全球裁員潮，不少企業動輒部署裁員萬人，在「亞洲盛衰溫度計」之稱的新加坡也未能幸免，反映同為外向型經濟體的香港形勢不妙，大眾宜多加警惕、未雨綢繆。以下是較值得關注的例子：



【新加坡】

外國傳媒報道，受中美貿易戰影響，重創新加坡經濟，特別是半導體產業恐在未來幾個月陷入衰退，新加坡半導體產業協會執行董事Ang Wee Seng表示，目前的經濟衰退與以往不同，已為最壞情況做準備，將幫助任何遭裁減的員工找新工作。



其中，新加坡封測大廠(即專門為產品做封閉測試)聯合科技(UTAC)行政總裁John Nelson透露，已在新加坡啟動重整，可能導致年底裁員10至20%。他解釋，由於新加坡租金、工資，以及必要開支等費用高，為確保公司在新加坡未來的業務，可能會增加工廠關閉的天數及工人放「無薪假」的日子。



UTAC全球員工達10,280名，其中約1,700名在新加坡。



與此同時，蘋果公司供應商奧地利微電子(AMS)亦在新加坡裁員，發言人Patricia Moosburger稱，減少了新加坡員工，以適應上半年消費市場放緩及提高製造效率。雖然該公司未透露裁員人數，但有新加坡媒體稱多達600人。



【中國內地】

外國傳媒報道，中國政府從沒有公布有關貿易戰對就業市場的影響，僅強調「整體穩定」。不過，有機構就估計，中國工業在2018年7月至2019年5月之間，有500萬人失業，其中約180萬至190萬人是受貿易戰影響。工業失業人數約佔整個行業從業員約3.4%，佔全國就業約0.7%。



【日本】

日產汽車周四(25日)披露，裁員數量較原本計劃增加一倍有多，將在全球裁員約12,500人，相當於員工總數1/10，亦為5月宣布裁員4,800人計劃的兩倍有多。



該公司又表示，到2022財年，將在全球削減產能10%，並在此期間將產品組合減最少10%，以提高產品競爭力。



數據顯示，日產汽車6月在美國市場銷量大跌15%，令今年銷量累計下滑8.2%；最大市場中國的交付量在上半年亦下降0.3%。



【德國】

德國最大銀行德意志銀行周三(24日)公布，今年第2季錄得虧損約31.9億歐元(約270億港元)，差過市場預期；相對去年同期錄得淨利潤3.61億歐元；淨收入為62億歐元。



該行7月初已宣布大規模重組計劃，當中涉及2022年前大幅裁員1.8萬人，佔總人手1/5。



事實上，德國媒體周三亦報道，該國經濟去年底已「出事」，製造業表現差劣，明顯已陷入衰退。有報道指出，目前德國企業正將人手變成「短期工」，不少企業尋找透過減少工時，以達致減薪效果。



【意大利】

外國傳媒周一(22日)引述消息人士透露，意大利最大銀行裕信(UniCredit)正考慮裁員最多1萬人，並削減營運成本，為該行新戰略計劃的一部分。



消息稱，最終裁員數字仍在評估，可能較1萬人少得多，將涉及意大利國內外的員工；數據顯示，該行在意大利境內的員工最多。另外，消息又透露，該行亦考慮將其他營運支出減少最多10%。



【美國】

外國傳媒於6月底報道，美國3大車廠之一的福特汽車(Ford)宣布，將在2020年於歐洲大幅裁員1.2萬人，目標是令業務回復盈利。



公司表示，已停止位於俄羅斯的3間廠房產能，正關閉法國及威爾斯廠房，並削減西班牙及德國的產量。一連串動作料會裁減約1.2萬名員工，佔歐洲員工20%左右。



由於汽車銷售涉及金額較大，一向被視為各地的「經濟晴雨表」，目前福特決定在歐洲大幅裁員，意味看淡當地經濟前景。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。