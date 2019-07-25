【市後重點睇】歐元鎊匯呈弱　道期靠穩

美匯指數企97.76；圓匯升至108.06；歐元兌美元跌見1.1126；英鎊曾低見1.2465，最新回升至1.2478。港匯最新處7.8147。在岸及離岸人民幣齊企6.87水平。金價處1,425美元；布油企63.56美元，紐油升上56.25美元。道指期貨漲46點。



●市後關注點

-19:45 歐洲央行公布議息結果；行長德拉吉於晚上8時30分召開記者會

-20:30 美國上周新領失業救濟金人數；美國6月批發庫存



●港股窄幅上落，恒生指數收市升70點或0.25%，報28,594點，騰訊漲1.86%。https://bit.ly/2YhAqJ0

-異動板塊：醫藥股受捧，石藥升半成。

-異動股：酷派價量齊升，反彈近兩成

-半新股喪炒，冠轈漲兩成創新高。



●A股快報：滬綜指升0.4%，自貿區概念股凌厲。https://bit.ly/2YofHal



●亞洲股市：日股收升46點，半導體股有追捧。https://bit.ly/2Z7cV6M



●市場聚焦歐洲央行議息結果，歐洲股市早段靠穩，英國富時100指數微升2點，報7,503點；德國DAX指數升0.4%，報12,568點；法國CAC指數升0.7%，報5,647點。



●【即市分析】中煙香港再現鑊氣。https://bit.ly/2YhAGrs



●【大行報告】

-滙證上調騰訊目標價，睇464元。https://bit.ly/2JQWqqg

-高盛指招行業績勝預期，重申買入。https://bit.ly/2YqzLJl



●【專家樓評】黃詠欣：銀行幾時會Call Loan？https://bit.ly/2YqVNf0



●【專家點評】陳正犖：英鎊中長期向好。https://bit.ly/2YgRS4z



●【股匯攻略】若歐央行減息，利好瑞郎升值。https://bit.ly/2Z6w60m



●全球經貿戰：傳中國准5企採購300萬噸美國大豆。



●又暗示減息！澳洲央行：準備好進一步寬鬆幣策。



●調查：香港中小企營商信心創3年新低。



●人民幣佔國際支付比例續升至1.99%。



●AXA安盛：料未來一、兩年續現保單轉移至自願醫保。



●財政司司長5時就金管局總裁任命見傳媒。



●全球經貿戰︰中美高級別磋商下周二起在上海舉行。



●新盤部署：映日灣上載樓書，最細217方呎起，細絕荃灣！



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