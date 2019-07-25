全球經貿戰：中美下周談判　今次不同的是...

外國傳媒報道，就在中美兩國談判代表準備下周在上海恢復「面對面」磋商之際，雙方談判可能面臨一個新問題：就是一位中國貿易事務老手「閃亮登場」。



在過去一年大部分時間的談判之中，中國商務部部長鍾山並未走到最前，但最近幾周，他已參加了與美國貿易代表萊蒂澤和財長姆紐欽的兩次電話會議。下周二在上海重啟經貿磋商之時，預計他也會出現在談判桌。



這意味着鍾山將首次成為中方談判團隊的一員，受命與大家一起為中美貿易爭端尋找出路。有美國政府高級官員表示，對美國來說，鍾山並非一個未知數，在他擔任中國商務部長的過去兩年時間裏，包括萊蒂澤在內的美國官員，曾在國際峰會上與他多次打交道。該官員說，美方認為他是一位能幹、專業的談判專家。



不過，這位官員說，北京為甚麼選擇把他推到最前還不清楚，至於他會如何影響會談基調也沒有答案。鍾山享有強硬談判對手的名聲，美方部分人士認為他很難對付，可能使談判變得較過去更加充滿敵意。



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