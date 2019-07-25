股神飯局取消真相？波場幣孫宇晨致歉　疑遭限制出境

周四(25日)原本是股神巴菲特與中國90後、波場幣(TRON)創始人孫宇晨共進慈善午餐的日子，但日前孫宇晨突然宣布因為腎結石正接受治療而取消。不過，這場被中外媒體都質疑的鬧劇再有新發展，內媒引述消息指，孫宇晨正被「邊控」，即被限制出境。



孫宇晨今日凌晨在個人微博發布致歉信稱：「過去的這段時間內，這段屬於我病困交加的至暗時刻，自己經歷了人生前所未有的風波，質疑與痛苦，深刻反思了自己過往的言行，為自己過度營銷，熱衷炒作的行為深感愧疚。」



孫宇晨表示：「巴菲特午餐緣起於對股神的崇拜與慈善的熱愛，原本初衷是好的，簡單的，也帶着一些想要推廣區塊鏈行業與自己的私心，想更好的履行項目責任，但是由於我言行不成熟，年輕氣盛，口無遮攔，漸漸演化成一場失控、失速、失敗的過度營銷，產生了大量我完全始料不及的後果，忽視了社會與公眾責任。」



雖然孫宇晨沒有承認自己是詐病，但內地媒體指出，他早已被「邊控」，正接受調查，包括旗下「陪我App」涉黃，以及非法洗錢等等。



另外，他創立的波場幣連續兩日大下跌，從0.033694美元跌到最新的0.023235美元，跌幅達31%。如果相比去年1月5日0.3美元最高位，目前波場幣的價格更已跌超過九成。



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