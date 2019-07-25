【fb直播】恒指拖拖拉拉等「爆邊」？

港股雖然連升第3日，不過力水欠奉，未能突破上落區間！大市周四(25日)拖拖拉拉，高低波幅得百零點，股民唔多想入場，成交唔夠700億元！悶局到底要維持幾耐？



悶還悶，仲有個股彈得起，富士康系熱炒！有消息指華為加大訂單量，富智康(02038)曾抽升三成，同系鴻騰(06088)及雲智匯科技(01037)亦受追捧。中美有偈傾，華為有望解禁，相關股份買得過？



騰訊(00700)股價回勇，企穩370元！集團下月中公布業績前，高盛、匯豐研究等齊齊調升盈利預測。業績出爐前咪亂沽「企鵝」？



招行(03968)業績快報出爐，上半年多賺13%，即獲大和讚好，指其股本回報率領先同業，為內銀首選。現價追招行、抑或未出業績之其他內銀股好？



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