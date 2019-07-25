Apple前設計總監伊夫　新公司「LoveFrom Jony」註冊曝光

外媒報道，上個月，蘋果公司(Apple Inc.)宣布設計總監伊夫（Jony Ive）離職，成立自己的獨立設計公司。現在，他的新公司名稱及logo曝光，非常簡略的字體寫着：「LoveFrom Jony」。



「LoveFrom」是伊夫宣布離職那天提到的創業公司名字，後面加上「Jony」是他自己的名字，成了一句完成的話：「LoveFrom Jony」。



根據美國專利商標局的文件顯示，伊夫已經正式為「LoveFrom Jony」申請了商標。這份文件的申請日期是2019年7月18日，海外申請日期是2019年5月29日，所以，他離職的想法至少是5月就有了。



商標申請中還提到了一些可能與「Love」有關的商品和服務項目，但清單基本上包括你能想到的所有產品類別。包括汽車、無人機、美容產品、家用電器、廚房電器等等。



在伊夫宣布離職的那天，Apple也同時宣布將成為他的新公司客戶。伊夫曾說過，儘管他不是Apple的員工，但在未來許多年裏，他仍將「積極參與其中」。



目前還沒有伊夫離開Apple的確切日期。上個月的聲明只是說伊夫將在今年晚些時候離開公司。然而，通過這次商標申請，很明顯他正在推進自己的新公司。



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