調查：亞太富裕投資有三大憂慮　47%最關注貿戰

瑞銀財富管理周四(25日)發表調查顯示，亞太區的高淨值個人及企業家在投資上均日趨審慎，同時注視財富增值的各種多元機遇。



調查指出，亞太區大部分投資者均對全球及區域的未來12個月經濟展望感到觀，惟佔比有所下跌。對亞洲短期經濟展望感樂觀的投資者比例，由上一季度的66%跌至最新季度的60%，而對全球經濟展望感樂觀的比例則從59%跌至55%。



令亞太區投資者感到憂慮的三個因素，包括全球貿易衝突、本地市場的競爭力及科技安全，分別佔比為47%、43%和43%。對於近期股票市場的變化，83%的投資者表示為市場可能下跌持謹慎的態度，而80%投資者則關注由貿易衝突引起的市場波動。此外，逾半的亞太投資者認為貿易談判將會達成協議。



另外，亞太區企業家的營商信心由第一季的73%升至第二季的77%，但他們對亞太區經濟前景的樂觀程度下跌。當中，38%有意在未來12個月增聘人手，按季增加5%，而將會維持現時員工數目的則有56%。至於企業家最關心的問題，包括稅收佔43%，網絡安全佔43%以及與新技術競爭佔42%。



調查包括來自17個國家超過3,800多名富裕投資者及企業家(擁有至少100萬美元以上的可投資資產)及企業家(擁有至少25萬美元的年度收入及除本人外至少一名員工)。亞太區方面，約1,700位來自九個市場高淨值個人參與調查。



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