華爾街大行：美元霸權地位沒落　未來重點在亞洲

外國傳媒報道，美國華爾街大行之一摩根大通預測，隨着亞洲經濟體崛起，美元霸權地位將遭到挑戰，未來幾十年內難以維持「全球第一貨幣」地位，故建議投資組合應避免美元佔比過高。



該行指出，近一個世紀以來，美元一直是全球央行主要儲備貨幣，但由於結構原因和周期障礙，美元可能失去全球主導貨幣地位。現在全球經濟中心正逐漸轉至亞洲，雖然中國躍升「超級大國」是主要原因，但並非唯一原因。



目前幾個亞洲經濟區範圍，主要是西起阿拉伯半島和土耳其，東至日本和紐西蘭；北起俄羅斯，南至澳洲，涵蓋的經濟體佔全球經濟增長2/3及全球一半的經濟總量，該地區日益增長的購買力將增加非美元交易量，侵蝕美元的儲備貨幣地位，並為取代美元成為主要國際貨幣奠定基礎。



該行強調上述並非短期的事，是未來幾十年的事，美國和美元在全球經濟的主導地位，將轉向更具有經濟實權的亞洲。由於暫時未知哪種亞洲貨幣跑出，因此，與其增持美元，倒不如增持黃金。



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