菁雋買家：難搵按揭憂撻訂　職員這樣回應...

佳源國際控股(02768)及陞域集團的屯門菁雋，於本月中發售344伙近沽清，惟近日有指部分大型銀行承做的樓花按揭限額已滿，個別選用即供計劃買家料受影響。



該盤部分買家今日(7月25日)聯絡《東網》，其中張小姐透露，其男友本月中選用即供計劃購入該盤一個單位，不過未能覓得銀行承做按揭，擔心最終未能在9月12日前完成交易而「撻訂」。



她表示，市場上只有很少銀行為該樓盤作按揭貸款，希望發展商可以與更多銀行聯絡，提供貸款服務。同時亦希望發展商可以在60天即供付款計劃上作出調整，讓買家可以延遲支付餘下的九成樓價。



此外，她又指出，市場上有建議指，買家可轉用建築期付款計劃。不過，她指出，若項目預計在8月中獲得滿意紙，他們將要提早半個月支付餘下九成樓價，反映轉換付款計劃亦沒有用。



至於另一位林小姐則表示，其朋友買入該盤一個單位，同樣面對上述情況，暫時仍未找到銀行承做按揭。



佳源國際控股菁雋一位職員曾先生回覆東網表示，今日已與其他銀行聯絡及商討按揭事宜，料下星期會有眉目。他同時建議，買家不一定只向大型銀行查詢，「試吓走多幾間銀行，坦言部分中小型銀行亦相對進取」。至於問及有否機會延長60天即供付款計劃，他則表示「好難講」。



佳源國際控股（02768）執行董事卓曉楠則表示，現時前線人員正在處理上述事項。



發展商日前表示，項目預計於8月初至中可獲批滿意紙。



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