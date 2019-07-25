【金管局易帥】金管局人事變動陸續有來？睇實三大重點

陳德霖擔任香港金管局總裁十年間，袋走近億元人工，余偉文升職後，意味短期內金管局人事變動陸續有來，有三大焦點市民需尤其留意！



香港金管局總裁年薪冠絕全球主要央行行長，一直被人詬病薪酬過高。金管局年報顯示，陳德霖上任後首個全年任期，年薪為836.8萬元，而初期固定年薪定於600萬元，至2015年總薪酬重上千萬元水平，儘管已連續4年獲逾千萬元年薪，目前薪酬未有追及其上任總裁任志剛離任前的水平。



據金管局年報資料，目前副總裁的年薪約880萬元，假設新任總裁沒有重演過去的「減薪」事件，並繼續維持千萬元年薪，意味余偉文於新職可獲「加薪」約200萬元。



余偉文擔任副總裁時負責管理外匯基金，如今晉升為金管局掌舵人，需再找覓掌管外匯基金副總裁的人選，料局方短期內會公布一系列的人事變動。



十年人事幾番新，何況金管局成立有26年。該局初代總裁委員會成員之中，在陳德霖離職後，僅餘下擔任處置機制辦公室專員簡賢亮一位老臣子。



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