上投摩根：內地通脹風險緩解　惟增長存不確定性

上投摩根(香港)發布最新第三季市場國內投資策略報告，顯示國內經濟基本面相對較確定的是通脹風險階段性緩解、社融數據改善，而增長存在較大不確定性。5月工業生産、固定資產投資降速且弱於預期。基建投資仍是主要向上拉動力，房地產、製造業向下，消費增長5月反彈，中期受制於房地産財富效應下降及偏弱的就業形勢；全球PMI下行，外需形勢不佳。



上投摩根(香港)投資經理鄧榆霖認爲，現時財政政策積極，專項債可作爲重大項目資本金政策落地，穩定基建投資增速，而貨幣政策趨於中性，第三季進一步寬鬆預期建立在貿易戰升級及外圍美聯儲寬鬆落地的基礎之上。隨市場對於美聯儲7月開啓本輪首次降息的預期升溫，中美10年期國債利差升至近一年高點，爲人民幣兌美元匯率穩定提供支撑。5月初，中美貿易爭端再次升級下人民幣由6.7貶值至6.9。



他補充，進入第三季，國內經濟基本面對債券的支撑較第二季強。一方面，通脹壓力較第二季度緩和，預計CPI同比回落；另一方面，年中資金緊張過後短端利率低位運行，當前央行操作中性，如外圍FED降息或對沖貿易摩擦影響的需求上升，央行有望採取進一步的寬鬆操作(降存款準備金、降政策利率)。而從估值角度來看，現時主要利率處於歷史25至40%分位左右，仍有下行空間。但投資者亦需關注7月底政治局會議對經濟運行的審視與政策基調可能出現的邊際調整。



對於A股市場，上投摩根(香港)資深基金經理司徒芳華表示，地産投資增速拐頭向下對總需求形成壓制，基建和製造業投資增速仍處於較低水平。中美貿易摩擦對需求影響存在較大不確定性，估計不同的關稅額度加徵對A股盈利增速影響在5至10%。第二季流動性較第一季度有所收緊。



包商銀行託管事件後，預計在中小銀行、非銀機構出現流動性緊張，可能導致實體信用收縮，現有政策對沖仍偏溫和，需要觀察後續政策力度。政策面方面在內外部需求存在下行壓力的情況下，貨幣和財政政策開始微調。專項債充當重大項目資本金，下調資本金比例，加快專項債發行節奏，央行加量公開市場操作等手段，對需求會有一定支撑。



司徒芳華又指，第三季度的轉機在於政策加碼、盈利預期企穩。由於第二季度市場調整是由流動性、盈利預期和風險偏好共振下行造成的。中美貿易摩擦是一個長期博弈的過程，對於市場的影響趨於緩和，基本面對市場的影響力不斷上升。隨着海外寬鬆預期逐步形成，內需持續走弱，國內貨幣政策同步寬鬆的概率不斷上升。盈利預期的變化可能改變市場中期運行趨勢。行業配置上，我們較為看好的行業包括有色、計算機、銀行、地產、電氣設備等。



上投摩根(香港)資深投資經理兼港股研究總監張啓廉指，港股今年以來一直反覆， 高低波幅達17%；年初至今累積升幅大概10%。參照過往5年，每當市場出現不明確環境因素時，恒指預測市盈率一般介乎9.5倍至11.5倍之間游走；面對目前中美貿易談判不確定性增高，與及6月份正式實施的2,000億美元關稅對中國經濟實際的影響，港股目前11.5倍預測市盈率已較難提供再往上的空間。



他目前對港股市場保持審慎，並認為大市在三季度將會維持區間波動。展望2019年下半年，各種不明朗因素，包括美國息率走勢，中美貿談判進展與及中國經濟穩定性，將持續籠罩大市，導致市場維持區間波動走勢。需密切觀察第三季度中國經濟數據及上市公司中報盈利情況；預期由於各國政府需保留實力以應對後績或許更多的不確定性，除非經濟下行超預期，否則各種經濟政策將以穩為重。



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