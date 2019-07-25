新盤UPDATES︰海璇3房戶6228萬沽　映日灣樓書上網

整體樓市氣氛未見突破，但全新樓盤收票反應踴躍，高價大額物業亦續錄承接，業界料隨更多大盤部署開售，一手交投量有望回升。



●Mount Vienna頂層特色戶9440萬售出

據一手銷售資訊網資料，由AG ASIA及興勝創建(00896)合作發展位於沙田Mount Vienna，剛售出7至8樓複式B單位，實用面積2,605方呎，平台面積1,145方呎，成交價9,440萬元，呎價36,238元，無論售價及呎價均與同層A室一樣，屬項目最高紀錄。



●海璇3房單位6228萬元沽

新鴻基地產(00016)旗下北角海璇再錄大戶成交，據一手銷售資訊網資料，1座9樓B單位，實用面積1,173方呎，間隔3房設計，售價為6,228萬元，呎價53,095元。



●映日灣樓書上網 最細217方呎起

再有大型新盤部署開售，億京發展旗下荃灣映日灣，樓書已剛上載至一手銷售資訊網。項目提供840伙，標準戶實用面積由217方呎起，屬區內物業歷來最細，標準戶最大面積859方呎，間隔開放式至3房不等。同時亦提供不少特色戶，包括頂層、複式連花園及平台類型，最大面積為2,022方呎。市場估計，發展商快將正式啟動軟銷，最快下月開盤。



●晟林首推30伙臨陣叫停開售

社會氣氛繼續影響樓市，更罕有出現全新樓盤臨陣「縮沙」。據一手銷售資訊網資料，何文田新盤晟林原定明日開售30伙，但發展商已剛落實停止銷售。資料顯示，該盤首張價單推出30伙，折實平均呎價約31,271元，入場費約741萬元起。



發展商福晟國際(00627)回應指，因為近日市況有變，須重新部署，暫時未決定重推時間。



●菁雋買家：難搵按揭憂撻訂 發展商這樣回應...

佳源國際控股(02768)及陞域集團的屯門菁雋，於本月中發售344伙近沽清，惟近日有指部分大型銀行承做的樓花按揭限額已滿，個別選用即供計劃買家料受影響。



該盤部分買家今日(7月25日)聯絡《東網》，其中張小姐透露，其男友本月中選用即供計劃購入該盤一個單位，不過未能覓得銀行承做按揭，擔心最終未能在9月12日前完成交易而「撻訂」。



她表示，市場上只有很少銀行為該樓盤作按揭貸款，希望發展商可以與更多銀行聯絡，提供貸款服務。同時亦希望發展商可以在60天即供付款計劃上作出調整，讓買家可以延遲支付餘下的九成樓價。



此外，她又指出，市場上有建議指，買家可轉用建築期付款計劃。不過，她指出，若項目預計在8月中獲得滿意紙，他們將要提早半個月支付餘下九成樓價，反映轉換付款計劃亦沒有用。



至於另一位林小姐則表示，其朋友買入該盤一個單位，同樣面對上述情況，暫時仍未找到銀行承做按揭。



佳源國際控股菁雋一位職員曾先生回覆東網表示，今日已與其他銀行聯絡及商討按揭事宜，料下星期會有眉目。他同時建議，買家不一定只向大型銀行查詢，「試吓走多幾間銀行，坦言部分中小型銀行亦相對進取」。至於問及有否機會延長60天即供付款計劃，他則表示「好難講」。佳源國際控股執行董事卓曉楠則表示，現時前線人員正在處理上述事項。



關於按揭問題，佳源國際控股回覆，銀行承造樓花按揭一直設有額度限制，相信並不是針對菁雋項目。按發展商與銀行的溝通，目前市場上仍然有銀行開放樓花按揭申請。



據悉，創興銀行(01111)等較小型銀行尚未滿額度，發展商會密切與銀行溝通，讓買家能順利完成申請。除了使用樓花按揭外，發展商也提供建築期付款辦法供買家選擇。

發展商日前表示，項目預計於8月初至中可獲批滿意紙。

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