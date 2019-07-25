樓價UPDATES︰青衣海欣花園做價首破800萬

儘管近期樓市受不明朗因素困擾，但青衣區近日仍有高價個案出現。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●筲箕灣香島5座中高層C室，屬四房包括套房及連多用途房間隔，向南望山景，實用面積約1,051方呎。業主以約4.5萬元放租數個月後吸引區內客洽詢，議價後減價5,000元，以4萬元租出，實用呎租約38.1元。



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九龍區



●西南九龍匯璽II第3A座高層A室，實用面積1,358方呎，屬四房包括雙套房設計，獲同區家庭客以6.3萬元承租，實用呎租約46.4元。若以業主2017年購入價3,902.93萬元計，回報率近2厘。



●將軍澳居屋廣明苑C座低層04室，實用面積539方呎，單位於5月放盤，叫價530萬元，累減60萬元後，獲區外買家於未補價第二市場以470萬元購入，實用呎價8,719.9元。原業主早於1998年購入上址，當時作價98.1萬元，期內帳面獲利371.9萬元。



●西南九龍帝峯‧皇殿1座高層B室，實用面積1,174方呎，間隔為四房包括套房，成交價4,118萬元，實用呎價35,077元。上址為原業主於2010年以2,213.5萬元買入，9年升值86%。



●紅磡黃埔花園於本月暫錄約5宗二手成交，平均實用呎價約17,646元。屋苑9期3座低層E室，實用面積617方呎，採兩房包括一套房及連士多房間隔，享園景，成交價1,028萬元，實用呎價16,661元。現時約有130個放盤，同類型單位叫價由1,050萬元起。



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新界區



●青衣海欣花園3座高層C室兩房戶，實用面積511方呎，以方廳設計，享海景，成交價約808萬元，為屋苑做價首度破800萬元，實用呎價約15,812元。上址2014年購入價約515萬元，期內升值約57%。



●馬鞍山海栢花園6座高層H室，實用面積582方呎，以三房包括套房間隔，議價後以950萬元易手，實用呎價16,323元。據了解，原業主於1996年以422萬元購入，期內帳面獲利約528萬元。



●元朗世宙5座中低層G室，實用面積429方呎，屬兩房間隔，向南及享內園、泳池景。單位叫價700萬元，買家一睇即中，即場議價至663.5萬元承接，實用呎價15,466元。買家為區內人士，計劃贈予父母居住。而原業主持貨4年多，帳面獲利約124.3萬元。



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