商湯科技進軍阿布扎比　設立EMEA人工智能研發中心

外媒報道，來自香港的獨角獸企業、主力人工智能(AI)科技研發的商湯科技（SenseTime）和阿聯酋阿布扎比投資辦公室（ADIO）達成戰略合作協議。



作為戰略合作協議的一部分，商湯科技將在阿布扎比設立EMEA（歐洲、中東及非洲地區）人工智能研發中心，該研發中心預計於2019年成立，標誌着該公司首次進入EMEA地區。



未來5年，該公司的卓越人工智能中心（AI Centre of Excellence）預計將創造數百個工作職位，其中大部分將是高技能的工程師職位。



作為一個人工智能創新平台，該公司正率先將人工智能作為一種價值創造工具，以推動企業增長。該公司正在提供技術，以實現自動駕駛、擴增實境（AR）、醫學圖像分析、遙感和照片質量增強等等。



阿布扎比投資辦公室（ADIO）將提供一個全面的支持方案，以幫助商湯科技建立EMEA研發業務。



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