夜市UPDATES︰道指挫150點　Tesla績劣狂瀉近15%

歐洲央行維持利率不變，惟行長德拉吉的言論被市場抨擊為模稜兩可，加上美國就業數據依然強勁，令市場對聯儲局大手減息的預期降溫，美股早段偏軟。道指曾挫150點，低見27,119點；標指跌11點或0.4%，報3,008點；納指跌54點或0.6%，報8,267點。



港股夜期跌至28,357點，低水237點；俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指低見28,349點，較周四(25日)現貨收市28,594點，低245點。



美企業績差強人意，電動車生產商特斯拉(Tesla)第2季勁蝕4.08億美元，虧損遠高於市場預期，拖累股價大跌14.8%，低見225.55美元。與此同時，老牌車廠福特(Ford)亦因季績遜色及看淡2019年表現，股價大跌逾6.5%。



另外，電子支付服務供應商PayPal第2季收入僅為43.1億美元，低過預期，其股價亦跌逾5%。



美股周四收市後，將有Google母公司Alphabet、亞馬遜(Amazon)、英特爾(Intel)等巨企派成績表。



歐洲方面，雖然歐洲央行暫未減息，惟行長德拉吉表示，目前通脹壓力仍然溫和，未來幾個月通脹預期下降，加上地緣政治風險和貿易保護主義正在損害信心，接下來的數據將表明第二及第三季經濟增長將疲弱，需要顯著規模的刺激政策。不過，其後他在回答記者提問時表示，目前經濟陷入衰退的機會仍低，令市場對大幅度寬鬆的預期降溫。



歐股3大指數全線下挫，英國富時100指數跌0.1%；德國DAX指數跌0.7%；法國CAC指數跌0.1%。



數據方面，美國周四公布的耐用品訂單及新申領失業救濟數據均勝預期，聯邦基金利率期貨顯示，下周聯儲局減息0.25厘的機會達82.5%；減息0.5厘的機會僅17.5%。



【21:36】美企業績表現參差，美股開市早段偏軟，道指跌85點，至27,184點；納指跌34點，至8,286點；標指跌6點，至3,012點。



Facebook(Fb)上季扣除個別項目後每股盈利1.99美元，勝市場預期的1.88美元，期內每日活躍用戶15.9億，按季增8%。不過，Fb預料收入增長將放慢。Fb股價早段升1.64%至208.02美元。



綜合巨企3M上季純利經調整後每股盈利2.2美元，收入跌2.6%至81.7億美元，但仍雙雙好過預期。3M股價早段漲2.66%至184.18美元。

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