誰是庫克繼任人？營運總監威廉斯呼聲最高！

彭博報道，蘋果公司(Apple Inc.)設計總監伊夫宣布離職後，營運總監威廉斯(Jeff Williams)接管了公司的硬件和軟件設計團隊，已成為行政總裁庫克之後的「第二號人物」。



這位Apple潛在CEO繼任人行事風格更像庫克，而非已故教主喬布斯(Steve Jobs)。長期以來，Apple都以強大的產品設計能力而自豪，威廉斯能否勝任相關工作？



幾位現任和前任同事都表示，在擔任Apple營運總監期間，威廉斯以謙遜、自律、要求嚴苛的領導風格而聞名。這些匿名同事表示，威廉斯與供應商進行大量談判，每年從中國工廠向全球其他地區發貨數億部設備，而且在產品開發方面較庫克更有經驗。



威廉斯每周都會參加公司有關產品和工業設計進展的回顧，隨後向庫克匯報最終結果。此外，他由始至終是將蘋果手錶推向市場的領導人物。在Apple內部，被普遍認為是擔任CEO一職的有力人選，現任和前任同事都表示，早在伊夫離開Apple前，公司管理層就一直在將他確定為CEO。

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