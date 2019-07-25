財經評論：發展股市救經濟　信用法則須優化

近年中國極力推動資本市場發展，加強金融業對經濟的支援。問題是，一個成功的資本市場，離不開可靠的信用和法治機制，以及高度的市場化。改革必須軟硬件同步升級才能起到效果，倘繼續新瓶舊酒，恐怕事倍功半，甚至重蹈失敗覆轍。



2008年金融風暴，中國推出4萬億元人民幣刺激經濟，結果換來產能嚴重過剩、資產泡沫，至近幾年得撥亂反正，致力去槓桿。偏偏去年遇上中美貿易戰，受關稅影響，出口貿易和製造業均處於艱難期，內部需求現疲態，整體經濟增長放緩。



如今內地的債務佔國內生產總值的比例已超過3倍，依賴銀行大舉放貸支持經濟的做法難以長久，且效用在遞減。為謀求出路，近年當局又老調重彈，聚焦促進資本市場發展，提高直接融資，特別是股權融資的比重等。



事實上，2015年中國曾意圖透過激活股市來救經濟，可惜結果是幫倒忙。瘋狂炒作過後，引發A股大冧市，最終要國家隊入市收拾殘局。政策指導的牛市是短命種，死因是「揠苗助長」，人為牛市非但未能實現金融更好地服務實體經濟，且更會進一步傷害經濟。



中國貴為全球第2大經濟體系，資本市場卻遠遠墮後，這缺陷終歸要得到正視和修補。近年當局確在證券市場的監管法規和架構上做了不少工夫，但在執法及提升法規適用度方面仍須努力，尤其是對上市企業違規行為的罰則太低，專業服務自律體系不成氣候，對投資者的保障不足。長期低迷的股市令股民死心，海外投資者就更加缺乏信心。即使提前於明年開放金融業，亦不一定就能如願招徠外資參與，皆因外資眼中，資本進出安全以及投資保障，是賺錢的先決條件。



要解決信心問題，一個可靠的信用機制，以及嚴謹公平的法律制度必不可少。美國政府之所以能不斷發債，離不開全球對美國政府和美元的信任。中國人民幣國際化漫漫長路，信用須以行動及時間來建立。當前內地正推進社會信用體制建設和承諾制，能否以計分取代道德規範來發展國家信用體制，不妨等着瞧。



最近，籌備不足一年的上海科創板正式開啟，官方強調科創板不是普通的「皮」，其核心是股市制度創新和改革，包括以註冊制來拓寬融資渠道、完善訊息披露及鼓勵創業創新。也許，正是朝着市場化機制的方向努力，可未來必須要經得起全面市場化，官方不干預的考驗，內地股市才能真正成長起來。

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