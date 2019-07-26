歐股收市受壓　德國DAX挫逾1%

歐股收市受壓，英國富時100指數收報7,489點，跌12點或0.17%；法國CAC指數收報5,578點，跌27點或0.5%；德國DAX指數收報12,362點，跌160點或1.28%。



個股方面，英國航空航天和國防供應商Cobham獲美國Advent International收購，作價40億英鎊；其股價全日急漲34.77%。



通訊設備生產商Nokia股價收市飆升7.31%；該公司業績受5G需求帶動，其第二季度收入按年增長7%，達56.9億歐元。



歐洲央行周四(25日)議息後，決定維持基準利率於零水平，存款利率負0.4厘及邊際貸款利率0.25厘亦不變，符合預期。



雖然歐洲央行暫未減息，惟行長德拉吉表示，目前通脹壓力仍然溫和，未來幾個月通脹預期下降，加上地緣政治風險和貿易保護主義正在損害信心，接下來的數據將表明第二及第三季經濟增長將疲弱，需要顯著規模的刺激政策。



不過，其後他在回答記者提問時表示，目前經濟陷入衰退的機會仍低，令市場對大幅度寬鬆的預期降溫。



歐元兌美元報11.1137，微跌0.03%。

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