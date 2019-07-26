Tesla再蝕32億　股價冧15%

美國電動車生產商特斯拉(Tesla)今年第2季勁蝕4.08億美元(約31.82億港元)，每股虧損1.12美元，超過所有分析員的預測以及平均估計的31美仙，加上共同創辦人兼首席科技總監J.B. Straubel宣布離任，拖累Tesla股價周四急插最多14.85%，至225.55美元。



儘管Tesla第2季電動車付運量創出新高，但期內收入僅由去年同期的40億美元增加至63.5億美元，遜預期的64.7億美元。該季全面反映針對大眾化市場的Model 3減價至每輛3.5萬美元的影響，與此同時，車價較高的Model S及Model X銷售期內急跌21%，令市場憂慮Tesla未來的賺錢能力。



事實上，Tesla的強調重點集中於未來擴大生產能力和電動車型號，多過改善盈利能力，並維持全年付運量介乎36萬至40萬輛的預測。



該公司行政總裁馬斯克對分析員表示，Tesla第3季或可能達致收支平衡，有別於他早前預期今季扭虧為盈的說法。此外，Tesla日後不會發放部分資訊，包括今次未有披露第3季邊際利潤預測，解釋是要簡化業績指引。



有分析認為，Tesla第2季付運量破頂下，虧損卻較預期大，清楚說明Tesla不敵「地頭蟲」，未能把美國銷售模式在海外市場成功複製。



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