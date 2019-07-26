余偉文接掌金管　挑戰重重

香港金融管理局「第二把交椅」的副總裁余偉文，獲政府委任於2019年10月起，接替陳德霖出任總裁一職，大熱當選成為金管局第三任舵手。儘管余偉文明言維持香港金融穩定為其上任後首要工作，惟銀行界認為，外圍投資環境陰霾難散，他未來將面對重重挑戰，包括聯繫匯率制度何去何從，以及金融科技的發展等。



港府今年2月公布陳德霖退任消息，多位潛在候選人之中，「創局元老」余偉文接任呼聲一直最高，而加入金管局前曾任職政務主任(AO)。恰巧之處是，該局過去兩位總裁任志剛及陳德霖同樣出身政務主任，並且曾經掌管外匯基金。



財政司司長陳茂波表示，余偉文熟悉金融市場運作、香港銀行體系，以及貨幣發行制度，同時累積不少處理金融危機經驗，形容余氏為下任金管局總裁的「理想人選」，又透露遴選小組從候選人名單挑選出5位人選，最後一致認為余偉文為最合適者。



候任總裁余偉文表示，上任後首要工作是維持香港金融穩定，以及加強香港金融平台競爭力，並於互聯互通、離岸人民幣業務上持續發展，令香港成為外資投資內地的「橋頭堡」。



余偉文坦言，目前環球經濟環境複雜多變，中美貿易談判、英國脫歐發展，及美國貨幣政策等均影響香港金融發展，但強調過去數年間，銀行體系抗震能力提升不少，港銀行資本及流動性水平均超於國際標準，有信心應對挑戰。



現年54歲的余偉文加入金管局近26年間，可謂平步青雲，2001年獲委任為助理總裁，於2007年9月更升任副總裁，其工作能力多年來獲金管局首任總裁任志剛賞識，亦為近年局內冒升最快的高層之一。



值得留意的是，是次負責總裁遴選小組的四位成員中，任志剛為其中一員，市傳與余偉文的關係較好，任志剛當年擔任金管局總裁時，余氏任職總裁助理，已被市場視為培育未來總裁的對象。



然而，余偉文履新後將要面對重重困局，當中與市民息息相關的，莫過於判斷樓市有否轉勢，調整現有按揭政策，及面對資金在香港大進大出的風險、如何檢討聯匯制度的走向。他周四(25日)表示，判斷樓市周期需考慮樓市走勢、成交量、外圍環境及經濟基調等因素，會繼續密切留意有關因素發展。



事實上，陳德霖離任將令金管局出現大執位，而另邊廂政府領導班子正承受社會事件巨大壓力，一旦特首林鄭月娥下台，市場惴測政府高官或出現一級一級地「褪位」頂替情況，以形成過渡政府。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強分析，根據前特首董建華下台時的經驗，若林鄭月娥辭任，料會由政務司司長張建宗署任特首。



他分析，屆時財政司司長陳茂波亦可能根據慣例，「頂上」政務司的位置，也不排除財經事務及庫務局局長劉怡翔可以在過渡政府中，短期署任財政司司長約半年時間。



政局動盪之際，陳德霖離任後的去向惹人關注，陳偉強估計他甚有機會重返政府，出任重要財金官員職位，因為他任內無犯大錯，公眾形象不差，料政府若需要人才加入內閣，甚至出任第一或第二把交椅時，陳德霖是潛在人才庫中值得考慮人選。



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