金沙中國次季盈利遜預期

拉斯維加斯金沙集團公布第2財季業績，當中包括旗下金沙中國(01928)的季績表現。據美國會計原則，截至今年6月底止第2季，金沙中國經調整物業EBITDA(除利息、稅項、折舊、攤銷前盈利)為7.65億美元(約59.67億港元)，按年增2%，但按季大幅倒退11%，較市場預期為低。



金沙中國周四(25日)股價逆市下跌，最多曾挫近3%，全日收挫1.85%至39.8元。



公司期內的總收益淨額21.4億美元，收入淨額5.11億美元(約39.8億港元)。當中，澳門威尼斯人經調整物業EBITDA按年僅增1.5%至3.36億美元，轉碼金額卻減少13.7%。金沙城中心EBITDA按年倒退6.3%至1.65億美元，轉碼金額更大幅減少50.9%。



多間外資行發表研究報告指，贏率下跌，以及場地裝修等因素都影響了收入。其中，瑞信和美銀美林俱削金沙中國目標價分別2%和4.58%，分別至49元和45.8元。瑞信指，該公司貴賓廳和中場業務的賭收按季均出現下跌，跌幅分別為14%和9%，當中後者的贏率按季減少2.1個百分點至22.7%。



瑞銀給予公司的目標價則為最淡，僅39.9元，予投資評級為「中性」。



該行指，金沙城中心因翻新關係，致EBITDA按季大跌22%，貴賓轉碼金額料按季跌35%。高級中場賭收按季亦跌18%，原因為贏率疲弱所致，管理層料下半年續受翻新工程加快所影響。



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