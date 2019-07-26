鳳凰衛視發盈警　半年料蝕逾4億

鳳凰衛視(02008)發盈警，預期截至2019年6月底止六個月將錄得超過4億元之經營虧損，主要由於傳統媒體經營環境嚴峻及集團戰略升級投入增加所致。



事實上，鳳凰衛視今年3月公布的去年度全年業績已錄得倒退，期內股東應佔溢利約2.43億元，按年倒退14.8%。期內經營虧損約6,669萬元，2017年同期則錄經營溢利1.27億元。



公司昨日的公告又指，已經聘用獨立估價員為互聯網媒體的開曼公司Particle Inc.投資進行於6月底止的估值。目前並無足夠資料以評核該估值是否及在何種程度上可能對集團期間綜合業績產生影響。而估值的結果將會影響集團期間綜合業績內互聯網媒體投資的收益或虧損淨額。



據公告披露，Particle Inc.持有一個名為一點資訊的應用程式資產。



此外，公司宣布，旗下附屬公司鳳凰新媒體就出售所持Particle Inc.的若干股權，與獨立第三方買家方協定補充協議之條款，以繼續進行出售事項及其項下之交易，交易代價維持不變。當中境外股份交易代價仍為4.48億美元，惟涉及股份比例由原先佔Particle Inc.的32%調整至34%。



根據早前公布，鳳凰新媒體原本於5月底向買方發出交割確認書，確認已達成全部先決條件。然而，因買方爭議某些先決條件是否已達成，鳳凰新媒體當時稱正與買家友好協商，以尋求解決方案。

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