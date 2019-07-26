東方日報B1：港出口冧9%遠遜預期　連跌8個月

香港6月整體出口及進口貨值齊創40個月最大單月跌幅！政府統計處公布，上月香港整體出口貨值按年跌9%，遠超市場預期的跌2.3%，更連續8個月倒退，以致上半年整體出口貨值按年倒退3.6%。有經濟師認為，中美雖於下周重啟貿易談判，但下半年難望達成實質協議，全年香港進出口將錄得單位數跌幅，貿易行業失業率將持續攀升。



數據顯示，6月份香港輸往中國內地及美國的出口貨值分別按年倒退10.6%及6.6%，輸往日本和德國亦分別倒退6.5%及14.4%，亞洲整體則下跌8.4%。期內，以主要貨品類別來看，「辦公室機器和自動資料處理器」出口貨值按年跌幅達21.2%，「通訊、錄音及音響設備和儀器」跌13.2%，「電動機械、儀器和用具及零件」亦跌8.9%。



總結上半年，香港對美國出口貨值按年銳減11.1%，對中國內地則下跌6%，「辦公室機器和自動資料處理儀器」及「電動機械、儀器和用具及零件」兩類主要出口貨值金額跌幅較大。



進口方面同樣疲弱，6月份香港進口貨值按年倒退7.5%，遠遜市場預期的下跌3%，並連跌7個月，而上半年香港進口貨值按年跌4.5%，令上半年有形貿易逆差按年縮窄10.77%至2,442億元。



政府發言人表示，環球經濟環境欠佳及中美貿易摩擦，令亞洲製造業活動和貿易往來進一步受壓，不確定性會繼續制約香港商品出口的表現，當局會「保持警覺」。



華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，環球經濟放緩及中美貿易衝突影響逐漸浮現，香港進出口數據已連月下跌，即使中美將於下周重啟貿易談判，惟雙方分歧仍嚴重，下半年難望達成實質協議，因此本地貿易表現難有起色，預期全年香港進出口將錄得單位數跌幅。



她又指，本地貿易業的失業率有上升迹象，今年第二季為2.6%，創去年上旬以來高位，預期下半年行業失業率將會持續攀升，但相信不致於會大幅裁員。



不過，生產力促進局主席林宣武表示，儘管香港出口數字之後會比較難看，但貿易表現轉壞，原因是過去一年多的中美貿易戰「碾碎」中國的生產線，港商訂單出口點因而從廣東省轉移到東南亞、印度甚至非洲，又或者將內地廠房轉型做內銷，為內地企業進行加工，滿足內地消費者對耐用品的需求，其實港商接單並沒有受到很大影響，也逐漸適應新的貿易格局，這些轉變不能從貿易數據得到反映。



儘管環球經濟前景烏雲密布，香港社會情況近日愈益混亂，但林宣武指港商生意與招聘活動暫時未受很大影響，「佢哋唔嚟咪我哋出去見客囉。」他又直言：「港商下一步轉型係香港同事要去更遠嘅地方做嘢，後生一代一定要出去捱」。



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