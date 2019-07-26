古勝：5G概念股現鑊氣

港股繼續無乜風向，就算中美重啟貿易談判，加上美國炒加息因素，但亦未能夠刺激港股，周四(25日)只見騰訊控股(00700)撐住指數，為恒指貢獻55點，其餘則靠建設銀行(00939)、石藥集團(01093)、中國平安(02318)及香港交易所(00388)四隻個股合共貢獻36點。事實上，恒指周四日僅微升70點，可想而知，港股無力感其實幾重！



近期指數唔上唔落，受困於28,000至29,000點，就算騰訊破位而上，但另一隻具指標性的港股晴雨表港交所仍缺乏動力，周四股價雖然只升0.75%報268.8元，但仍維持在七月至今的下降通道內，只要一天未破位而上，港股亦處「唔上唔落」狀態居多。



到底如何是好？事實上，資金近期要麼以避險為主，要麼就湧入部分鑊氣較濃的板塊短炒。但要留意的是，前者雖然受惠美國減息預期，但相關板塊炒作多時，現價再追難免有「畏高症」。反之，後者可供選擇板塊唔少，例如手機設備股及5G概念股近期就再炒美國繼續擴大放生華為的程度，加上早前摩比發展(00947)及京信通信(02342)先後發盈喜，兩者預期半年純利分別按年增逾80%及200%，暗示板塊營運環境不俗。



策略上，如果看好板塊前景，亦可以中興通訊(00763)作膽，事關成交較旺之餘，集團近期除公布與中國汽車工程研究院股份有限公司簽署5G戰略合作協議，共同探索5G、雲計算、大數據及人工智能等領域，亦在獲得5G終端電信設備進網許可證後，發布了首款5G手機，隨着業務進一步多元化發展，相信估值有重估空間。



走勢上，集團股價周四升5.32%報24.75元，剛上破七月至今的橫行區阻力24元，成交轉旺配合升勢，可順勢跟進，目標價27.5元，跌穿10日線約23元止蝕。



另外，醫藥股今期普遍跑贏大市，但如果要跟勢買，都一樣建議追番大大隻又有成交的龍頭股最值博。石藥股價周四升約6.15%，收報14.16元，成為單日最強藍籌，現價企穩多條主要平均線，走勢利好，惟要留意短期已升近六月中至今上升通度頂部水平，故建議候其回落至10日線約13.3元水平才低吸，目標價15元，跌穿50日線約12.7元止蝕。



東方產經專欄作者 古勝

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