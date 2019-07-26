趙文傑：牛皮市況啱炒界內證

雖然港股近期表現呆滯，未見太大起色，惟香港交易所(00388)近日與輪商合作，推出嶄新的衍生工具界內證，並已於本月十八日正式掛牌上市。然而，首批45隻界內證表現交投淡靜，首日成交金額不足1,200萬元，反映市場對新產品感到陌生。



簡單而言，界內證是依賴相關資產的價格於到期日結算時，會否停留在已訂立的上下限價範圍之內，如相關資產價格能於限價範圍內結算，投資者可獲取每股1元的界內結算價值；相反，投資者只能取回每股0.25元的價值。



如有接觸期權的投資者，相信應感到界內證的玩法猶如沽出勒束式組合，即是選擇相關資產，訂下較低及較高的行使價後，分別沽出相同期限的認沽及認購期權，賺取期權金。



事實上，如期權得以善用，絕對有助提升股票投資組合的回報。比方說，若投資者以現價約370元持有騰訊(00700)，並有意於400元水平沽出，他能以400元作為行使價沽出認購期權；另方面，若投資者不介意於340元加注騰訊，亦可於該價位作為行使價沽出認沽期權，兩邊賺期權金。如騰訊股價其後走勢未有突破340至400元的區間，該投資者便能安穩收取額外回報。



雖然香港期權市場自九五年發展至今已近二十四載，亦是亞洲區首個推出股票期權的市場，但相對現貨市場交易仍偏低，成交量不足之餘，買賣差價甚闊，反映未有備受投資者重視。因此，玩法類近沽出股票期權的界內證，於剛推出市場的反應冷情亦屬意料之中。



筆者於上星期撰文表達港股繼續跑輸外圍的看法，雖則央行放寬銀根為市場帶來支持，惟內地投資吸引力褪色或拉港股後腿，故不排除未來一段時間市況將陷入牛皮拉鋸。新出爐的界內證正配合牛皮市的玩法，投資者不防多加留意或小試牛刀，可能會帶來意外收穫。



俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)



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