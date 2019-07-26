袁沛儀：觀望議息　美元企穩

周五(26日)沒有太多重要經濟數據公布，唯一可留意美國經濟增長結果。參考長短息差、股市及樓價增長均預示經濟增長放慢，料符合市場預測。加上市場觀望聯儲局下周議息，估計美元下行空間有限，96.5見支持。



美股在近月高位徘徊，市場避險情緒偏低，料避險資產短線先行回落；美元兌瑞郎上試0.991，美元兌日圓上試108.8，金價下試1,390美元。



歐洲央行剛議息，貨幣政策邁向寬鬆，參考利率期貨市場料最快九月減息，歐元乏力反彈，加上下周二將公布德國通脹，料繼續處於2%以下，估計歐元下試1.111。



英倫銀行下周議息，不過脫歐前景未明，料只維持利率不變；然而歐盟及下議院均傾向避免硬脫歐，新首相難輕舉妄動，估計英鎊短線在1.238與1.258區間上落。



澳元及紐元貼近保力加通道頂，加上基本面消息淡靜，料短線只見技術調整，分別下試0.695及0.665。油價只在55美元附近窄幅上落，料美元兌加元在1.3與1.329區間整固。



交通銀行香港分行策略師 袁沛儀

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