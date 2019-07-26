美國新股似泡沫？投資名宿：市場驚現Pets.com翻生

美國新股市場熾熱，引起不少投資者的關注。外媒報道，有「華爾街金童」之稱、與索羅斯等大鱷齊名的美國對沖基金綠光資本創辦人艾因霍恩(David Einhorn)在致客戶的信中表示，最近上市的Chewy，跟2000年科網泡沫時期的Pets.com有很多相似之處。



Chewy跟Pets.com都是線上寵物零售商，前者在今年6月美國上市，股價短短兩個月已較招股價累升逾50%；後者則於2000年中止業務。艾因霍恩指，目前Chewy債務對市值的比率，較Pets.com高峰還要多30倍，故他對於Chewy感到非常疑惑。



他又說，投資者對Pets.com投入的資金合共約為2億美元，但Chewy已經「燒掉」了16億美元，而且還要繼續燒錢。



Pets.com是2000年非常知名的股票，上市期間更獲得電商巨擘亞馬遜投資8,250萬美元，但由於經營虧損嚴重，上市短短9個月就已經倒閉。



Chewy於2011年由Ryan Cohen和Michael Day創辦，是美國大型寵物電商平台。於2017年，私募股權公司BC Partners支持的PetSmart以30億美元的價格收購了Chewy。



Chewy虧損持續收窄，而今年首季錄得收入11億美元，按年增逾四成。該公司最新市值超過130億美元。



艾因霍恩認為，Chewy跟Pets.com有相同之處，並直言，「有說法稱股市短期是投票機器，長期則是磅重機器...我們期待不久之後，有更多磅重、更少投票。」



艾因霍恩旗下的綠光資本於今年第二季錄得5.8%的回報，今年累計回報率升至17.4%，主要受惠於投資黃金及通用汽車(GM)，以及沽空特斯拉(Tesla)。



他在信中透露，最新在Chemours、Dillard's和Scientific Games這3隻股票建倉，但他沒有表明有沒有沽空Chewy。



事實上，今年美國新股市場非常熾熱，追蹤美國新股表現的Renaissance IPO ETF今年上半年累升逾40%，遠超過美股基準指數標普500指數約20%的升幅。



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