【市前重點睇】美股全線下跌　金價回軟

●美匯指數徘徊於97.8，港匯低見7.8169，離岸人民幣(CNH)企6.8727，圓匯跌至108.66，歐元於1.1147水平上落，英鎊低企1.2454。金價回落至1,415美元。布油下試63美元關，紐油考驗56美元關。道指期貨窄幅上落。



●中美經貿磋商牽頭人將於下周二至周三(30至31日)在上海會談。

-傳中國政府已批准國內一些企業從美國採購玉米、棉花、高粱以及豬肉，並豁免懲罰性關稅。



●美國眾議院以284對149票，通過提高聯邦政府發債上限兩年的法案。該法案將於短期內提交至參議院投票。



●道指收報27,140點，跌128點或0.47%；標指收報3,003點，跌15點或0.53%；納指收報8,238點，跌82點或1%。 https://bit.ly/2JPF90q

-美國電商龍頭亞馬遜第二季淨利潤26億美元遜預期，股價盤後跌逾2%。

-英特爾上季經調整每股盈利1.06美元，市場預期為89美仙。股價盤後升逾5%。

-星巴克收入盈利齊勝預期，股價盤後漲逾5%。

-Intel季績勝預期，擬售手機業務予蘋果公司(Apple Inc.)，交易估值10億美元。



●港股ADR指數收報28,367點，跌227點。



●美國10年期國債孳息率升3.82點子，報2.081厘。



●美國公布6月份商品貿易赤字，由5月份向上修訂後的750億美元，輕微收窄8億美元至742億美元，但高過經濟師預期的725億美元。期內，美國出口及入口分別減少2.7及2.2%，至1,362.85億及2,104.56億美元。



●美國6月份耐用品訂單升2%，高於預期的0.7%，反映民用飛機和零件訂單增加。



●美國上周首次申領失業救濟人數減少1萬人，至20.6萬人，少過經濟師預期的21.6萬人



●紐約期油收報每桶56.02美元，升0.14美元或0.25%；布蘭特期油收報每桶63.39美元，升0.21美元或0.33%。



●紐約期金收報每安士1,414.7美元，跌8.9美元或0.6%，創自7月5日以來最大單日跌幅。



●英國富時100指數收報7,489點，跌12點或0.17%；法國CAC指數收報5,578點，跌27點或0.5%；德國DAX指數收報12,362點，跌160點或1.28%。 https://bit.ly/2Gwj0SK



●歐洲央行維持利率不變，暗示未來或減息。



●英國新任首相約翰遜揚言今年10月底會帶領英國脫歐。歐盟委員會主席容克向他表示，歐盟官員不會重啟脫歐談判。



●總統認為「高利率導致通脹」！土耳其大手減息4.25厘。



●日產上季少賺九成，正式宣布裁員1.25萬人。



●即月恒生指數夜期收報28,388點，跌198點，低水206點，成交37,648張。



●余偉文接掌金管局，挑戰重重。 https://bit.ly/2YouJgC



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